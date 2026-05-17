Premiate le eccellenze del territorio Tra barche occhiali e costruzioni
Nell’ambito di un evento nazionale, sono state consegnate delle onorificenze a imprese che si distinguono per le loro competenze artigianali. L’assemblea ha celebrato l’ottantesimo anniversario di un’associazione di categoria, riconoscendo il lavoro di artigiani attivi nel settore nautico, ottico e delle costruzioni. Le premiazioni hanno coinvolto realtà locali che si sono distinte per la qualità e la tradizione delle proprie produzioni. La cerimonia ha riunito rappresentanti di diverse regioni per valorizzare il ruolo degli artigiani nel territorio.
Cosa significa oggi essere artigiani? La risposta si trova nelle eccellenze imprenditoriali del territorio, che sono state premiate per il loro savoir faire nell’assemblea nazionale in occasione dell’ottantesimo anniversario di Confartigianato. A ricevere il riconoscimento sono stati Giocondo Corsi per la Carpenteria Corsi, Rudy Biassoli della Navigazione Golfo dei Poeti, Roberto Quierolo della ditta omonima e Mirco Motto per Damiani Occhiali. La Carpenteria Corsi, nata nel 1974 con 120 addetti, si è contraddistinta per l’esperienza nella costruzione di manufatti di caldareria e di carpenteria tecnologicamente avanzata medio pesante. Invece... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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