Premiate le eccellenze del territorio Tra barche occhiali e costruzioni

Nell’ambito di un evento nazionale, sono state consegnate delle onorificenze a imprese che si distinguono per le loro competenze artigianali. L’assemblea ha celebrato l’ottantesimo anniversario di un’associazione di categoria, riconoscendo il lavoro di artigiani attivi nel settore nautico, ottico e delle costruzioni. Le premiazioni hanno coinvolto realtà locali che si sono distinte per la qualità e la tradizione delle proprie produzioni. La cerimonia ha riunito rappresentanti di diverse regioni per valorizzare il ruolo degli artigiani nel territorio.

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