eccellenze apuane ecco le scuole premiate

La fondazione Marmo ha annunciato che nel 2026 continuerà a finanziare il programma ‘Eccellenze Apuane’ con 150mila euro. L’obiettivo è sostenere il merito scolastico e i giovani talenti della provincia, premiando le eccellenze nelle scuole locali. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione o le modalità di assegnazione.

Fondazione Marmo conferma per il 2026 il programma ’ Eccellenze Apuane ’, investendo 150mila euro per sostenere il merito, la scuola e i giovani talenti in provincia. Il piano rinnova tre linee strategiche: il bando ‘ Tesoretto per le scuole ’ per progetti inclusivi, la borsa ‘ Art for empowerment ’ e il programma Intercultura. Avviato in edizione pilota a partire da quest’anno il ’Tesoretto’ nasce dalla convinzione che investire nella scuola significhi investire nel futuro della comunità, ma anche garantire pari opportunità, ridurre le disuguaglianze, contrastare la dispersione scolastica e rafforzare il ruolo degli istituti come luoghi di crescita, orientamento e cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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