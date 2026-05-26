Come sta Belen Rodriguez parlano i medici | La paziente è ora in buone condizioni

Belen Rodriguez è stata dimessa dall'ospedale e si trova ora a casa. I medici hanno confermato che le sue condizioni sono buone e che non ci sono complicazioni. La cantante e showgirl aveva trascorso del tempo sotto osservazione, ma ora si trova fuori dall’ospedale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle circostanze del suo ricovero.

“La paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa”, in altre parole, Belen Rodriguez sta bene ed è tornata a casa. A rassicurare i fan e tutti quelli che l’hanno a cuore, sullo stato di salute della showgirl argentina sono i medici del Policlinico di Milano raggiunti da Fanpage. Nell’ospedale. 🔗 Leggi su Today.it

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Belen Rodriguez: «Sto male da quando ho fatto il vaccino, mi curo con flebo di vitamine»

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Belén Rodriguez dimessa dall’ospedale dopo il malore in casa: “È in buone condizioni”Belén Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale Policlinico di Milano dopo aver avuto un malore in casa.

Belen Rodriguez, malore a Milano: cosa è successo e come sta ora la showgirlLunedì mattina, poco dopo le sette, le urla di Belen Rodriguez hanno svegliato il palazzo in zona Brera a Milano.

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Ieri mattina Belen Rodriguez è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo che i vicini, sentendo urla e richieste d'aiuto, hanno lanciato l'allarme. La showgirl si era barricata in casa ed era in evidente stato di agitazione. Fonte: Repubblica x.com

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