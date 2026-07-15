Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. La premier ha affermato che lo Stato sostiene chi rispetta le regole, sottolineando l'impegno a mantenere gli impegni presi. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulla normativa stessa. La conferma dell’approvazione è stata data ieri, con l’intenzione di rafforzare la posizione dello Stato in materia di sicurezza.

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 “Ieri il Governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza, e il messaggio che vogliamo ribadire è semplice e chiaro: lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole. In questi anni noi abbiamo affrontato la criminalità minorile con norme coraggiose, dalla custodia cautelare in carcere anche per i minorenni che fanno uso di armi, fino alle misure severe contro l’uso dei coltelli tra i più giovani. Ora aggiungiamo un ulteriore tassello, per contrastare quei fenomeni di violenza di gruppo che stanno coinvolgendo sempre più spesso anche i minorenni. È, per esempio, quello che è accaduto pochi giorni fa al Colosseo, dove gruppi di ragazzi hanno assaltato le volanti delle forze dell’ordine e provocato gravi disordini: sono fenomeni che vogliamo stroncare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ddl Sicurezza, Meloni: Manteniamo gli impegni, siamo dalla parte di chi rispetta le regole

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