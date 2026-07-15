Ddl sicurezza la difesa di Meloni | ‘Lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole’

Da ildifforme.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato una nuova norma nel disegno di legge sulla sicurezza che permette al questore di vietare l’aggregazione tra persone con precedenti penali, se si sospetta che possano commettere atti di violenza. Chi disobbedisce a questa disposizione rischia la reclusione. La ministra ha affermato che lo Stato sostiene chi rispetta le leggi.

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Tra le novità previste, il questore potrà vietare l‘aggregazione tra persone con precedenti penaliche si organizzano per commettere atti di violenza. La violazione del divieto comporterà la reclusione. Inoltre, chi prenderà parte adanneggiamenti commessi in grupporischierà fino a cinque anni di carcere, con la possibilità dell’arresto anche in flagranza differita. Prevista anche la possibilità diidentificare e trattenere fino a dodici orele persone che assumonocomportamenti aggressivi nelle aree della movida, per impedire che possano provocare nuovi disordini. La presidente del Consiglio ha posto particolare attenzione anche alla modifica delle norme sulrisarcimento civile nei casi di legittima difesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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