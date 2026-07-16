Giorgia Meloni potrebbe ottenere il sostegno per il Melonellum, ma ha perso il controllo del centrodestra. Anche se il governo evitasse una sconfitta a voto segreto, la leader non sarebbe più la referente principale del raggruppamento politico. La situazione attuale mostra una frammentazione tra i partiti alleati, con alcune fazioni che si sono distaccate o hanno espresso dissenso. La dinamica interna al centrodestra appare più complessa rispetto a qualche tempo fa.

Anche se oggi il governo dovesse evitare il terremoto con una nuova sconfitta a voto segreto sul Melonellum, politicamente lei, Giorgia Meloni, non è più la proprietaria del centrodestra. È la leader di una coalizione molto più sfilacciata di quanto appaia, assediata dai berlusconiani – cioè quelli ortodossi e quelli che guardano a Marina Berlusconi –, dai leghisti senza bussola e dai vannacciani, la vera novità politica e ormai anche parlamentare. È questo il dato che emerge dalla battaglia sulla legge elettorale. Ed è un dato nuovo. Finora la presidente del Consiglio era l’alfa e l’omega della sua maggioranza. Oggi scopre di dover negoziare con gli alleati, non più di poter semplicemente dire loro quello che possono e non possono fare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni porterà (forse) a casa il Melonellum, ma ha perso il controllo del centrodestra

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