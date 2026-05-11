La seconda stagione di Citadel riceve recensioni contrastanti, con alcuni critici che notano un miglioramento rispetto alla prima, ma comunque segnala una perdita di energia rispetto all'idea iniziale. La serie, incentrata su storie di spie, sembra aver smarrito il ritmo e la tensione che avevano caratterizzato il suo debutto. La produzione, che aveva suscitato grande attesa, si confronta ora con una percezione di calo di incisività.

La freddezza del ciclo inaugurale migliora leggermente, ma è evidente come l'ambizioso progetto originale sia ormai naufragato. Peccato: sarebbe potuto essere il Bourne Identity della tv. Quando annunciarono Citadel, progetto tentacolare e ambizioso di Prime Video guidato dai fratelli Russo, il nostro entusiasmo e la nostra curiosità erano palpabili. Una produzione imponente degna di una saga cinematografica, un world building spionistico di ampio respiro e un cast stellare guidato da Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci. Una volta approdata in piattaforma, però, sono emersi gli evidenti limiti dei due "factotum", che lontano dall'egida Marvel hanno mostrato debolezze creative in The Gray Man e The Electric State.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Citadel 2, recensione: una storia di spie che ha perso il suo mordente (o forse non l’ha mai avuto)

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