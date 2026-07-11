Arezzo due incidenti mortali nella notte | un pedone investito sulla Regionale 71 e un motociclista che ha perso il controllo del mezzo

Nella notte sono avvenuti due incidenti mortali nelle strade aretine. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo a Foiano, mentre un pedone è stato investito mentre attraversava la strada in località Il Matto. Nessun dettaglio sulle cause o sulle condizioni delle persone coinvolte è stato comunicato. Entrambi gli incidenti sono avvenuti a poche ore di distanza.

Notte tragica sulle strade aretine, dove nel giro di poche ore sono avvenuti due incidenti mortali, il primo ha visto per vittima un motociclista che ha perso il controllo a Foiano, il secondo un pedone che stava attraversando la strada in località Il Matto, nel comune di Arezzo. Entrambi erano sulla quarantina. In quest'ultimo caso teatro della tragedia è stata la Regionale 71, una delle strade più famigerate della Toscana per il numero di incidenti gravi che vi avvengono, sia per il traffico intenso, sia perchè nel tratto da Arezzo a Terontola, confine umbro, ha al lato abitazioni senza soluzione di continuità oltre ai paesi, spesso con scarsa illuminazione dell'asfalto e delle banchine. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Incidente mortale in A1 tra Firenze e Valdarno

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