Una fake news sta circolando tra politici e giornalisti, secondo quanto riferito da Adnkronos. Nei messaggi condivisi nelle chat, si sostiene che ci sarebbe stato un incontro al Quirinale tra il presidente del Consiglio e il capo dello Stato, concluso con tensioni. Tuttavia, le fonti ufficiali hanno smentito l’esistenza di tale incontro, evidenziando che si tratta di una notizia falsa. La diffusione di questa notizia ha creato confusione tra alcuni utenti.

È una fake news il lancio Adnkronos che nelle ultime ore è circolato nelle chat di politici e giornalisti, attribuendo un inesistente incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella concluso in un clima di tensione. L’agenzia falsa e manipolata graficamente è rimbalzata sulle chat di ambienti politici e giornalistici un messaggio ‘fake’, che riproduce un take contraffatto dell’ Adnkronos dal titolo: ‘ Flash – Quirinale: Meloni al Colle per incontro con Mattarella, tensione al termine del vertice’. Il testo, totalmente inventato, ricrea ad arte il format dei lanci dell’agenzia di stampa Adnkronos. “E’ una cosa molto grave, faremo i dovuti accertamenti e presenteremo denuncia alla polizia postale sull’accaduto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - “Meloni al Quirinale”. La fake news corre nelle chat dei politici e illude la sinistra. Adnkronos denuncia

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