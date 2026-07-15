Meloni al Quirinale la notizia gira tra i politici ma si scopre essere un falso lancio di Adnkronos Il direttore | Fatto grave denunciamo

Da thesocialpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un messaggio falsificato attribuito all’agenzia di stampa ha annunciato un incontro tra la leader di un partito e il presidente della Repubblica. La notizia, diffusa tra politici e giornalisti, si è rivelata inventata. L’agenzia ha dichiarato di aver avviato una denuncia per il fatto grave. Nessun comunicato ufficiale o conferma è stata data sui presunti incontri tra i due esponenti.

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Un falso lancio attribuito all’Adnkronos con una notizia inventata su un presunto incontro tra Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato a circolare nelle chat di ambienti politici e giornalistici. Il messaggio riproduceva il formato tipico delle comunicazioni dell’agenzia di stampa, ma il contenuto è risultato completamente contraffatto. Il titolo del falso take riportava: “Flash – Quirinale: Meloni al Colle per incontro con Mattarella, tensione al termine del vertice”. Nel testo veniva raccontato di un colloquio tra la premier e il capo dello Stato e di un presunto clima teso al termine dell’incontro, con Meloni descritta mentre lasciava il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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