Un messaggio falsificato attribuito all’agenzia di stampa ha annunciato un incontro tra la leader di un partito e il presidente della Repubblica. La notizia, diffusa tra politici e giornalisti, si è rivelata inventata. L’agenzia ha dichiarato di aver avviato una denuncia per il fatto grave. Nessun comunicato ufficiale o conferma è stata data sui presunti incontri tra i due esponenti.

Un falso lancio attribuito all’Adnkronos con una notizia inventata su un presunto incontro tra Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato a circolare nelle chat di ambienti politici e giornalistici. Il messaggio riproduceva il formato tipico delle comunicazioni dell’agenzia di stampa, ma il contenuto è risultato completamente contraffatto. Il titolo del falso take riportava: “Flash – Quirinale: Meloni al Colle per incontro con Mattarella, tensione al termine del vertice”. Nel testo veniva raccontato di un colloquio tra la premier e il capo dello Stato e di un presunto clima teso al termine dell’incontro, con Meloni descritta mentre lasciava il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Quirinale.

© Thesocialpost.it - “Meloni al Quirinale”, la notizia gira tra i politici ma si scopre essere un falso lancio di Adnkronos. Il direttore: “Fatto grave, denunciamo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Falso lancio di Adnkronos annuncia Meloni al Quirinale: "Fatto grave, denunciamo"Circola un messaggio falso tra ambienti politici e giornalistici che riproduce un titolo contraffatto di un'agenzia di stampa, riferito a un incontro...

Falso lancio Adnkronos in chat giornalisti annuncia Meloni al Quirinale, Desario: "Fatto grave, denunciamo"Un messaggio falso circola tra chat di giornalisti e ambienti politici, riproducendo un titolo contraffatto dell’Adnkronos che parla di un incontro...

Temi più discussi: Meloni al Quirinale, Bersani: È accettabile che faccia il Presidente della Repubblica chi non riconosce il 25 aprile?; Legge elettorale, Quirinale in attesa delle prossime mosse di Meloni. Ma non si pensa a un governo tecnico; Meloni al Quirinale, dove sta il tabù; Cassese: Al Colle va bene anche Meloni. La Carta non lo vieta.

MELONI NON HA FATTO I CONTI CON MATTARELLA. ELEZIONI ANTICIPATE? TUTTO È IN MANO AL QUIRINALE x.com

Se Meloni e Vannacci sono il problema, il campo largo non è la soluzione, è un altro problema reddit

Conte, Meloni doveva andare al Quirinale, non al premio per la cucina italiana(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Secondo voi una Premier che ha bloccato il Parlamento sulla legge elettorale anziché su stipendi e sanità e che è stata appena sfiduciata dalla sua stessa maggioranza, dove do ... tuttosport.com

Meloni rompe il tabù: è partita la corsa al Quirinale. Ecco il totonomi per il post MattarellaMeloni vuole rovesciare il paradigma: non più una destra chiamata a convergere su un candidato scelto da altri, ma una coalizione che rivendica il diritto di avanzare una propria proposta ... affaritaliani.it