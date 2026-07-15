Un messaggio falso circola tra chat di giornalisti e ambienti politici, riproducendo un titolo contraffatto dell’Adnkronos che parla di un incontro tra Meloni e Mattarella al Quirinale e di tensioni al termine del vertice. L’annuncio, privo di fondamento, ha generato preoccupazione tra i professionisti e ha portato a una denuncia da parte di alcuni. La notizia falsa si basa su un take manipolato dell’agenzia, diffuso senza verifica.

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Rimbalza sulle chat di ambienti politici e giornalistici un messaggio 'fake', che riproduce un take contraffatto dell'Adnkronos dal titolo: 'Flash - Quirinale: Meloni al Colle per incontro con Mattarella, tensione al termine del vertice'. Il testo, totalmente inventato, ricrea ad arte il format dei lanci dell'agenzia di stampa Adnkronos. "E' una cosa molto grave, faremo i dovuti accertamenti e presenteremo denuncia alla polizia postale sull'accaduto. Basta controllare il nostro notiziario per verificare che si tratta di un falso'', dice il direttore responsabile dell'Adnkronos Davide Desario. Questo il testo del falso messaggio, che risulterebbe inoltrato molte volte: "La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è salita al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Quirinale.

© Iltempo.it - Falso lancio Adnkronos in chat giornalisti annuncia Meloni al Quirinale, Desario: "Fatto grave, denunciamo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Desario (Adnkronos): “Bisogna ‘ascoltare’ il tema della demografia per fare le scelte giuste”L'Adnkronos sottolinea l'importanza di considerare il tema della demografia nelle decisioni politiche e sociali.

Caso Minetti, Travaglio: “La Procura non può accusare il Fatto di falso, è diffamazione. Si rimangino tutto e ci chiedano scusa o li denunciamo”. Su La7Travaglio ha dichiarato che la Procura Generale non può accusare il Fatto Quotidiano di falso, definendo questa accusa una forma di diffamazione.