La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, nota come “Melonellum” o “Bigmami bis”. La riforma modifica il sistema di voto, passando dal premio di maggioranza al premio di governabilità e introducendo nuove modalità di attribuzione dei seggi. La legge prevede anche cambiamenti nelle soglie di sbarramento e nel calcolo dei voti validi, con l’obiettivo di garantire una maggiore stabilità politica. La proposta ora passa all’esame del Senato per la seconda lettura.

La Camera ha dato il primo via libera alla nuova legge elettorale, ribattezzata nel dibattito politico “Melonellum” o “Bigmami bis”. Il testo dovrà ora affrontare l’esame del Senato e, qualora Palazzo Madama introducesse modifiche – come l’eventuale reintroduzione delle preferenze – dovrebbe tornare nuovamente alla Camera per l’approvazione definitiva. La riforma mantiene un impianto proporzionale, ma introduce un premio di maggioranza, l’obbligo di indicare il candidato alla presidenza del Consiglio e nuove regole su liste, candidature e voto degli italiani all’estero. Ecco le principali novità. Premier indicato sulla scheda: ogni coalizione dovrà scegliere il proprio candidato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Melonellum”, ecco come cambia il voto: dal premier indicato al premio di maggioranza, tutte le novità della nuova legge elettorale

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