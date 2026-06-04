È in arrivo una modifica alla legge elettorale denominata “Bignami-bis”. La riforma prevede il mantenimento del premio di maggioranza con 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, ma con requisiti più rigorosi. La proposta include anche un tetto ai seggi assegnabili, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La discussione sulla riforma è ancora in corso.

Il cuore della riforma è la revisione del premio di maggioranza, che viene confermato in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, ma con condizioni più stringenti. Il meccanismo scatterà infatti solo se la stessa lista o coalizione risulterà prima in entrambi i rami del Parlamento e supererà la soglia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nuova legge elettorale, si va verso adozione riforma “Bignami-bis”: tutte le novità dal premio maggioranza al tetto seggi

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