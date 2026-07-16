Melanoma Pascale in overbooking Stop alle liste d' attesa per le visite di controllo

Notizia in breve

Le liste d’attesa per le visite di controllo contro il melanoma sono state ridotte grazie a un incremento delle prenotazioni. Le campagne di sensibilizzazione invitano a controllare i nei e a non aspettare, sottolineando che una diagnosi precoce può salvare la vita. La struttura ha registrato un aumento di richieste e prenotazioni, evitando così ritardi nelle diagnosi e nelle cure. L’obiettivo è garantire un accesso più rapido alle visite di controllo per i pazienti.