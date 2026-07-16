Melanoma Pascale in overbooking Stop alle liste d' attesa per le visite di controllo
Le liste d’attesa per le visite di controllo contro il melanoma sono state ridotte grazie a un incremento delle prenotazioni. Le campagne di sensibilizzazione invitano a controllare i nei e a non aspettare, sottolineando che una diagnosi precoce può salvare la vita. La struttura ha registrato un aumento di richieste e prenotazioni, evitando così ritardi nelle diagnosi e nelle cure. L’obiettivo è garantire un accesso più rapido alle visite di controllo per i pazienti.
«Controllate i nei». «Non aspettate». «La diagnosi precoce salva la vita». È il messaggio che da anni accompagna ogni campagna contro il melanoma, tumore maligno della pelle. Ma cosa succede quando un cittadino decide di seguire quei consigli e scopre che la visita non c’è?Succede al Pascale di Napoli, uno dei principali centri italiani per la diagnosi e la cura del melanoma. Per una prima visita dermatologica con sospetto tumore della pelle, oggi, la prima disponibilità è a febbraio 2027. Un’attesa di oltre sei mesi che, per una malattia nella quale il fattore tempo può incidere in maniera determinante sulla prognosi, appare difficilmente compatibile con qualsiasi strategia di prevenzione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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