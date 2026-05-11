In Lombardia visite fino alle 20 in settimana e il sabato mattina per ridurre le liste d' attesa
In Lombardia, le visite si svolgono fino alle 20 nei giorni feriali e anche il sabato mattina, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa. La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede uno stanziamento di 91 milioni di euro destinati a incrementare l’offerta di servizi sanitari. La misura comprende l’estensione degli orari degli ambulatori e l’aumento delle disponibilità, con l’intento di velocizzare le prestazioni sanitarie.
Novantuno milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia. La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, con un pacchetto di risorse che punta ad aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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Sanità, Bertolaso: 91 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa in Lombardia. Confermate visite in settimana fino alle 20 e il sabato mattina(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2026 – Novantuno milioni di euro per ridurre le liste d’attesa in Lombardia. La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore al Welfare ... mi-lorenteggio.com