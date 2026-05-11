In Lombardia visite fino alle 20 in settimana e il sabato mattina per ridurre le liste d' attesa

In Lombardia, le visite si svolgono fino alle 20 nei giorni feriali e anche il sabato mattina, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa. La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede uno stanziamento di 91 milioni di euro destinati a incrementare l’offerta di servizi sanitari. La misura comprende l’estensione degli orari degli ambulatori e l’aumento delle disponibilità, con l’intento di velocizzare le prestazioni sanitarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui