Visite fino alle 20 in settimana e il sabato mattina per ridurre le liste d' attesa
La regione ha stanziato 91 milioni di euro per ridurre i tempi di attesa nelle strutture sanitarie. La delibera approvata dalla Giunta prevede l’estensione degli orari di visita fino alle 20 nei giorni feriali e l’apertura anche al sabato mattina. Questa misura mira ad aumentare la disponibilità di appuntamenti e migliorare l’efficienza del sistema sanitario locale. La proposta è stata avanzata dall’assessore al welfare e approvata all’unanimità.
Novantuno milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia. La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell'assessore al welfare Guido Bertolaso, con un pacchetto di risorse che punta ad aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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