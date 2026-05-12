Visite fino alle 20 in settimana e il sabato mattina per ridurre le liste d' attesa

La regione ha stanziato 91 milioni di euro per ridurre i tempi di attesa nelle strutture sanitarie. La delibera approvata dalla Giunta prevede l’estensione degli orari di visita fino alle 20 nei giorni feriali e l’apertura anche al sabato mattina. Questa misura mira ad aumentare la disponibilità di appuntamenti e migliorare l’efficienza del sistema sanitario locale. La proposta è stata avanzata dall’assessore al welfare e approvata all’unanimità.

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