Mel B ha raccontato che il giorno del suo compleanno, Geri Halliwell ha lasciato il gruppo, un episodio che ha definito “devastante”. La cantante ha ripercorso il periodo di massimo successo delle Spice Girls, avvenuto tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, sottolineando come quell’addio abbia rappresentato un momento molto difficile per lei.

Mel B ripercorso il periodo di successo globale delle Spice Girls, che hanno segnato il pop a cavallo tra la fine degli anni Novanta ed i primi Duemila. A distanza di trent’anni dalla pubblicazione di Wannabe ha consacrato il gruppo ad icona pop mondiale, Scary Spice ha parlato a cuore aperto in un’intervista realizzata dal Telegraph. Alla domanda su quale fosse il momento più buio affrontato con le Spice Girls, aveva risposto: “Scoprire che Geri ci aveva lasciato il 29 maggio 1998 è stato il mio ricordo peggiore.Era il giorno del mio compleanno. Ne abbiamo parlato tutti da allora, e capisco perché, ma all’epoca è stato devastante perché semplicemente non sapevo perché. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mel B ha rivelato il momento più buio vissuto con le Spice Girls: “L’addio di Geri nel giorno del mio compleanno è stato devastante”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI DramaOur Arranged Marriage Was Cold, Until He Heard My Voice on the Radio Every Night

Notizie e thread social correlati

Mel C ha rivelato quale Spice Girls ha avuto più successo con gli uomini nel loro momento di fama globaleMel C ha dichiarato quale membro delle Spice Girls ha avuto più successo con gli uomini durante il periodo di massimo successo del gruppo.

Mel C e Mel B insieme sullo stesso palco: le due ex Spice Girls si sono esibite con “Spice Up Your Life”Mel B e Mel C sono salite insieme sul palco, esibendosi con la canzone “Spice Up Your Life”.

Temi più discussi: Quando Mel C mandò a quel paese Victoria Beckham (e se ne pentì amaramente...); ‘Wannabe’ compie 30 anni: 10 fatti poco noti sulla hit delle Spice Girls; Mel C racconta la lite con Victoria Beckham che ha rischiato di farla cacciare dalle Spice Girls prima ancora di Wannabe.

Mel B ha rivelato il momento più buio vissuto con le Spice Girls: L’addio di Geri nel giorno del mio compleanno è stato devastanteMel B ripercorso il periodo di successo globale delle Spice Girls, che hanno segnato ... msn.com

Mel B infrange i sogni dei fan: La reunion delle Spice Girls? Ho 50 anni, non si può insistereMel B ha infranto i sogni di milioni di fan in pochi secondi e con una semplice frase: Ho 50 anni. Non si può insistere perché tutti vadano in tour se non lo vogliono. In un’intervista a HELLO! iodonna.it