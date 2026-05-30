Mel C ha dichiarato quale membro delle Spice Girls ha avuto più successo con gli uomini durante il periodo di massimo successo del gruppo. La cantante ha condiviso dettagli inediti sui retroscena relativi alla vita delle cinque artiste in quegli anni. La rivelazione riguarda le relazioni e le esperienze personali delle componenti del gruppo durante il loro periodo di grande popolarità, senza specificare nomi o altri dettagli.

Mel C ha svelato retroscena inediti sulle Spice Girls, legati ai momenti quando il quintetto britannico era all’apice della fama globale. Intervenuta nel programma Blind Date di Cosmopolitan, alla domanda su quale delle Spice Girls fosse “la più ossessionata dai ragazzi” nel momento di massimo successo, Sporty Spice rivelava: “ Direi quella con la percentuale di successo più alta.Sto cercando un modo migliore per dirlo. Capisci cosa intendo?” Dopo averci riflettuto un attimo, ha risposto che era Mel B la femme fatale, aggiungendo che: “ Era molto popolare”. Mel C, nuovi dettagli sul passato delle Spice Girls. Scary Spice inoltre è stata nominata anche la più esperta dalla collega, definita quella che dava i migliori consigli in materia di appuntamenti all’interno del gruppo: “Probabilmente Mel B, perché è una ragazza alla mano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mel C ha rivelato quale Spice Girls ha avuto più successo con gli uomini nel loro momento di fama globale

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Melanie C Reveals Spice Girls Memories & Untold Stories from Her Career | PEOPLE

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