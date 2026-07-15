meghan markle la reazione emozionante alla candidatura agli emmy per il suo show

Meghan Markle ha ricevuto una candidatura ai Daytime Emmy Awards per il suo show, dopo mesi di lavoro e critiche. Il programma è stato inserito nella cinquina dei finalisti, segnando un riconoscimento ufficiale nel settore televisivo diurno americano. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente intorno alla produzione, che ora può festeggiare questa nomination. La cerimonia di premiazione si terrà nelle prossime settimane.

Una soddisfazione che arriva dopo mesi di lavoro (e di critiche): Meghan Markle può finalmente festeggiare: il suo programma è entrato nella cinquina dei candidati ai Daytime Emmy Awards, i premi che ogni anno celebrano il “top” della televisione diurna americana. E lei, appresa la notizia, non ha nascosto l’emozione, affidando ai social un messaggio in cui il primo pensiero non è andato a se stessa, ma a chi ha reso possibile tutto questo. “Siamo candidati a un Emmy”: le parole di Meghan Markle. La lista dei nominati è stata svelata martedì 14 luglio, e tra i titoli in corsa nella categoria dedicata ai programmi di lifestyle è comparso anche With Love, Meghan. 🔗 Leggi su Dilei.it

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