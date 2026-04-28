La guerra in Medio Oriente sta portando a un aumento record del prezzo del carburante per aerei, creando timori tra le compagnie di volo e influenzando i costi del settore. La situazione si riflette in un incremento dei prezzi e in preoccupazioni per la stabilità del trasporto aereo internazionale, mentre le tensioni nella regione continuano a generare ripercussioni sul mercato globale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi in aumento e timori per il settore. La guerra in Iran e nel Medio Oriente sta provocando un’impennata senza precedenti del costo del carburante per aerei, con conseguenze potenzialmente devastanti per il trasporto aereo globale. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha ridotto drasticamente la disponibilità di petrolio, causando un aumento vertiginoso dei prezzi e il rischio concreto di carenze. Questa situazione sta già generando forti preoccupazioni: alcune compagnie potrebbero essere costrette a cancellare voli, soprattutto se la crisi dovesse protrarsi. A risultare più vulnerabili sono le compagnie low cost, che operano con margini ridotti e minore capacità di assorbire l’aumento dei costi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crisi carburante aereo: la guerra in Medio Oriente mette a rischio i voli

Middle East war puts Europe’s jet fuel supply at risk

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