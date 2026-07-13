Medicina al via le iscrizioni al semestre aperto | più lezioni esami rinviati e nuove regole per l' accesso

Le iscrizioni per il semestre aperto di Medicina sono aperte. La seconda edizione prevede più lezioni e la possibilità di rinviare gli esami. Sono state introdotte nuove regole per l’accesso, mentre alcune norme sono state modificate per rendere il percorso più equilibrato. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a una data specifica, con un numero limitato di posti disponibili.

Il semestre aperto di Medicina entra nella sua seconda edizione con alcune modifiche che puntano a rendere il percorso più equilibrato. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infatti firmato il decreto che disciplina il nuovo anno accademico 20262027, confermando l'impianto della riforma ma introducendo una serie di correttivi che riguardano calendario, esami e graduatoria nazionale. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e riguardano i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria. Gli aspiranti studenti potranno presentare domanda attraverso Universitaly entro il 3 agosto, mentre il contributo di iscrizione potrà essere versato fino al 5 agosto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Accesso a Medicina 2026-2027, al via le iscrizioni al semestre filtro: prove, scadenze e novità

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