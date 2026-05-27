Operazione antimafia tra Puglia e Campania su smaltimento illecito di rifiuti speciali | 19 arresti Carabinieri

Notizia in breve

Diciannove persone sono state arrestate nelle province di Bari, Benevento, Napoli, Foggia e Caserta durante un’operazione antimafia dei carabinieri del Noe. L’indagine riguarda uno smaltimento illecito di rifiuti speciali. L’attività investigativa ha portato all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi, coinvolgendo diverse località tra Puglia e Campania. L’operazione ha scoperto un sistema illecito di gestione dei rifiuti, con sequestri e accertamenti in corso.