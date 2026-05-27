Operazione antimafia tra Puglia e Campania su smaltimento illecito di rifiuti speciali | 19 arresti Carabinieri

Da noinotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Diciannove persone sono state arrestate nelle province di Bari, Benevento, Napoli, Foggia e Caserta durante un’operazione antimafia dei carabinieri del Noe. L’indagine riguarda uno smaltimento illecito di rifiuti speciali. L’attività investigativa ha portato all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi, coinvolgendo diverse località tra Puglia e Campania. L’operazione ha scoperto un sistema illecito di gestione dei rifiuti, con sequestri e accertamenti in corso.

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Bari, Benevento, Napoli, Foggia, Caserta. In queste province l’operazione antimafia dei carabinieri del Noe, nucleo operativo ecologico. L’inchiesta riguarda ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti speciali che venivano, secondo le accuse a vario titolo, prelevati da varie aziende e poi sversati in terreni di foggiano e Bat.         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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