Operazione antimafia tra Puglia e Campania su smaltimento illecito di rifiuti speciali | 19 arresti Carabinieri
Diciannove persone sono state arrestate nelle province di Bari, Benevento, Napoli, Foggia e Caserta durante un’operazione antimafia dei carabinieri del Noe. L’indagine riguarda uno smaltimento illecito di rifiuti speciali. L’attività investigativa ha portato all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi, coinvolgendo diverse località tra Puglia e Campania. L’operazione ha scoperto un sistema illecito di gestione dei rifiuti, con sequestri e accertamenti in corso.
Bari, Benevento, Napoli, Foggia, Caserta. In queste province l’operazione antimafia dei carabinieri del Noe, nucleo operativo ecologico. L’inchiesta riguarda ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti speciali che venivano, secondo le accuse a vario titolo, prelevati da varie aziende e poi sversati in terreni di foggiano e Bat. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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