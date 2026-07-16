Maxi operazione anti ' Ndrangheta | 79 arresti a Reggio Calabria
Diciannove persone sono state arrestate questa mattina a Reggio Calabria durante una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia. L’azione ha coinvolto circa 200 uomini delle forze dell’ordine e ha portato al sequestro di beni e aziende riconducibili a un'organizzazione criminale. Le accuse principali sono associazione di stampo mafioso, traffico di droga e estorsione. L’operazione è ancora in corso e si stanno eseguendo perquisizioni in diverse località della provincia.
Reggio Calabria, 14 lug. (askanews) - È scattata all'alba una imponente operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altri gruppi, responsabili anche del narcotraffico nel territorio reggino. Sono stati eseguiti 79 arresti, 73 in carcere e 6 ai domiciliari: tutte le persone sono indagate, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell'aver agevolato la 'ndrangheta, e rapina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Scacco alla 'Ndrangheta: 79 arresti a Reggio Calabria
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