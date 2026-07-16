Maxi operazione anti ' Ndrangheta | 79 arresti a Reggio Calabria

Notizia in breve

Diciannove persone sono state arrestate questa mattina a Reggio Calabria durante una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia. L’azione ha coinvolto circa 200 uomini delle forze dell’ordine e ha portato al sequestro di beni e aziende riconducibili a un'organizzazione criminale. Le accuse principali sono associazione di stampo mafioso, traffico di droga e estorsione. L’operazione è ancora in corso e si stanno eseguendo perquisizioni in diverse località della provincia.