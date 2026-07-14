‘Ndrangheta maxi-operazione della Dda di Reggio Calabria | 79 arresti

All’alba di martedì 14 luglio, le forze dell’ordine hanno eseguito una vasta operazione antimafia nella regione. Sono stati arrestati 79 persone accusate di associazione mafiosa, traffico di droga e altri reati. Le indagini hanno coinvolto diverse zone e sono durate mesi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati armi, droga e documenti. L’operazione ha portato all’esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare.

È scattata all’alba di martedì 14 luglio una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Sono 79 i soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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'Ndrangheta, colpo alle cosche storiche di Reggio Calabria: 79 arresti

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