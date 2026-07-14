' Ndrangheta maxi operazione della Dda a Reggio Calabria | 79 arresti

All'alba di martedì 14 luglio, è stata avviata una vasta operazione della Dda di Reggio Calabria contro le cosche della 'ndrangheta. L'intervento ha portato all'arresto di 79 persone, coinvolte in attività criminali associate alla mafia calabrese. L'operazione ha coinvolto carabinieri e polizia di Stato, che hanno eseguito numerose misure cautelari. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e hanno interessato vari nuclei della criminalità organizzata locale.

È scattata all'alba di martedì 14 luglio un'imponente operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche della 'ndrangheta. Nello specifico, sono state interessate quella dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la pizza del territorio reggino. Settantanove soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Di questi, 73 in carcere mentre sei ai domiciliari. Gli interessati sono tutti... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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'Ndrangheta, colpo alle cosche storiche di Reggio Calabria: 79 arresti

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