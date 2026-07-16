Mauro un sì a metà per Pirlo | Andrebbe bene ma Mancini
Mauro ha espresso un parere contrastante su Pirlo e Mancini. Ha detto che Pirlo potrebbe andare bene, ma ha anche sottolineato che Mancini è stato l'ultimo a portare una vittoria alla nazionale. L'opinionista ha riconosciuto che Pirlo ha la mentalità giusta, ma ha mantenuto un giudizio positivo su l’ultimo tecnico che ha ottenuto un risultato importante con la squadra.
Il nostro opinionista sul nuovo corso azzurro: "Pirlo uno con la testa giusta, ma Mancini è stato l'ultimo che ci ha fatto vincere". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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