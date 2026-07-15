La selezione del nuovo commissario tecnico per la nazionale italiana sta dividendo le pagine dei giornali. Da una parte, si parla di un possibile incarico per Mancini, dall’altra si ipotizza Pirlo. La decisione ufficiale non è ancora stata annunciata, ma si prospetta un’assegnazione entro pochi giorni. La questione sta attirando l’attenzione di media e tifosi, con opinioni divise sulla scelta finale.

Mentre l’Italia aspetta il suo nuovo commissario tecnico — annuncio possibile addirittura entro venerdì — le due grandi rosee leggono la corsa alla panchina in modi opposti. Il Corriere dello Sport titola “Mancini a un passo”; la Gazzetta dello Sport risponde con “Sempre più Pirlo”. Stesso cast, favorito diverso. La cornice condivisa: chi decide davvero. Sul metodo, però, i due racconti coincidono. Giovanni Malagò ha riscritto il cerimoniale e si è di fatto chiamato fuori dalla scelta tecnica: prima il direttore tecnico, poi il ct, con la parte sportiva affidata al nuovo dt Paolo Maldini e all’advisor Leonardo. Si lavora via videocall, con una “short list” già sul tavolo, e il 23 luglio, a Milano, i vertici del Club Italia illustreranno il progetto alle società di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mancini o Pirlo? La panchina azzurra spacca i giornali

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