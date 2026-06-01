Areniello | Allegri sarà l’allenatore del Napoli ma in caso di mancato accordo col Milan la società andrebbe su Mancini

Il Napoli si sta preparando a ingaggiare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Secondo un giornalista di 7 Gold, l’accordo con Allegri è quasi concluso. Tuttavia, in caso di fallimento delle trattative con il Milan, la società sarebbe pronta a puntare su un altro allenatore, senza specificare chi. La decisione finale dipende dalla negoziazione tra le parti coinvolte.

Il Napoli è sempre più vicino ad affidare la propria panchina a Massimiliano Allegri. A fare il punto della situazione è stato il giornalista di 7 Gold Armando Areniello, che attraverso i social ha spiegato come l’arrivo del tecnico toscano sia ormai a un passo. Secondo quanto riferito, l’ufficialità potrebbe arrivare entro una decina di giorni, una volta sistemate le ultime questioni contrattuali. Areniello ha scritto: “Allegri è destinato a diventare l’allenatore del Napoli nei prossimi giorni”. Un’affermazione che conferma come la trattativa sia ormai nelle fasi finali. Il giornalista ha però analizzato anche un’eventualità al momento considerata molto remota, legata alla rescissione dell’accordo tra l’allenatore e il Milan. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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