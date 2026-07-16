Matteo Arnaldi è stato eliminato nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago. Ha perso contro il bosniaco Damir Dzumhur, che si è imposto dopo quasi 4 ore di gioco. La partita si è conclusa con tre tie-break, con i punteggi di 7-6, 6-7 e 7-6 in favore di Dzumhur. La sfida si è protratta per tre ore e 44 minuti sulla terra rossa della località croata.

Matteo Arnaldi è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago, perdendo sulla terra rossa della località croata con il punteggio di 7-6(5), 6-7(4), 7-6(4) dopo tre ore e 44 minuti di autentica battaglia. Il numero 34 del mondo si è dovuto arrendere al numero 108 del ranking ATP, dopo che all’esordio aveva regolato l’argentino Federico Agustin Gomez, al ritorno in campo dopo aver incassato due battute d’arresto al debutto nei tabelloni di Eastbourne e di Wimbledon. Il semifinalista del Roland Garros si è involato sul 5-2 nella prima frazione e ha avuto a disposizione un set-point, ma non l’ha concretizzato e ha subito la rimonta dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.

© Oasport.it - Matteo Arnaldi lotta in tre tie-break, ma Dzumhur è più lesto dopo quasi 4 ore e avanza in semifinale a Umago

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi approda in semifinale dopo tre ore di battagliaMatteo Arnaldi si è qualificato per la semifinale del Challenger di Cagliari 2026 dopo una partita durata circa tre ore.

LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tre ore di gioco, si gioca un altro tie-break!Durante il match di Roland Garros, Arnaldi e Griekspoor hanno giocato oltre tre ore, con il punteggio attuale di 6-7, 6-3, 6-6.

Temi più discussi: Matteo Arnaldi mette nel mirino la top30 nel ranking ATP: dove può arrivare turno per turno ad Umago; Tennis, Atp Umago: Arnaldi avanza ai quarti di finale; Cobolli subito ko a Umago, Arnaldi batte Gomez; Tutte le semifinali Slam raggiunte dagli italiani nell’Era Open.

Tre ore e quaranta di lotta non bastano a Matteo Arnaldi: a Umago passa Dzumhur per 7-6, 6-7, 7-6. Dopo aver conquistato la prima vittoria sul circuito ad Atene, Miriana Tona invece viene fermata dalla testa di serie numero uno Clara Tauson in due set. x.com

Arnaldi in semifinale al Roland Garros dopo il ritiro di BerrettiniUn evento inatteso ha scosso il Roland Garros, il prestigioso torneo di tennis sulla terra rossa. Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro durante il suo quarto di finale, un epilogo amaro che ha ... it.blastingnews.com

Arnaldi, Berrettini e Cobolli agli ottavi al Roland Garros: quando giocano e a che oraSono tre gli italiani approdati agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli torneranno ... repubblica.it