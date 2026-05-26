LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 6-3 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tre ore di gioco si gioca un altro tie-break!

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros, Arnaldi e Griekspoor hanno giocato oltre tre ore, con il punteggio attuale di 6-7, 6-3, 6-6. Griekspoor ha avuto un'opportunità di break nel terzo set, ma non è riuscito a sfruttarla. Il punteggio si trova in parità nel terzo set, e si sta giocando un tie-break. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.