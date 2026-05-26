LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 6-3 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tre ore di gioco si gioca un altro tie-break!
Durante il match di Roland Garros, Arnaldi e Griekspoor hanno giocato oltre tre ore, con il punteggio attuale di 6-7, 6-3, 6-6. Griekspoor ha avuto un'opportunità di break nel terzo set, ma non è riuscito a sfruttarla. Il punteggio si trova in parità nel terzo set, e si sta giocando un tie-break. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Griekspoor è comunque capace di non sfruttare la chance. Intanto risposta profonda di Arnaldi e stecca di dritto dell’olandese. Ultimo set point al servizio. 3-6 Slice e rovescio a campo aperto. Ricordiamo che l’olandese ha problemi al piede e sta accorciando gli scambi ormai da oltre 2 ore di gioco! 2-6 Niente amici. Disastro! Disastro totale nel tie break per Arnaldi. Nuovo errore dopo il servizio! Consegnato il set! 2-5 Volèe corta spettacolare e vincente di Griekspoor. Ricordiamolo: fa serve&volley sistematico. 2-4 Di nuovo. Seconda di servizio su cui Arnaldi vuole rispondere vincente. Tira fuori il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Griekspoor vs Arnaldi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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