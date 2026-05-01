Challenger Cagliari 2026 Matteo Arnaldi approda in semifinale dopo tre ore di battaglia

Matteo Arnaldi si è qualificato per la semifinale del Challenger di Cagliari 2026 dopo una partita durata circa tre ore. Nel match, ha affrontato Nuno Borges, numero tre del torneo, e ha vinto con i punteggi di 6-3, 6-7 (2), 7-6 (3). La partita si è conclusa con un tiebreak nel terzo set, che ha deciso il risultato finale.

Matteo Arnaldi lotta per 3 ore e piega al tiebreak del terzo set il lusitano Nuno Borges, testa di serie numero 3 del Challenger di Cagliari 2026 di tennis, imponendosi con lo score di 6-3 6-7 (2) 7-6 (3). Per l’azzurro nel penultimo atto ci sarà uno tra Gianluca Cadenasso ed il neerlandese Jesper de Jong. Nel primo set Arnaldi cede la battuta a quindici nel terzo game, ma centra il controbreak a trenta nel sesto gioco e pareggia i conti sul 3-3. La serie di game consecutivi dell’azzurro si allunga: Arnaldi strappa nuovamente il servizio a Borges nell’ottavo game e poi nel nono va ad incamerare la frazione sul 6-3. Nella seconda partita l’azzurro parte bene, ottiene il break in apertura e poi allunga sul 2-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi approda in semifinale dopo tre ore di battaglia Notizie correlate Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi torna a vincere, Bellucci vince il derby contro Sonego. Eliminato CinàCalato il sipario sulla giornata di incontri nel Sardegna Open 2026, torneo del circuito Challenger di questa settimana. LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: avanti annullando match point Arnaldi, ora Cadenasso e poi il romano!16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! 15:06 Tre ore e un tie break del terzo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi torna a vincere, Bellucci vince il derby contro Sonego. Eliminato Cinà; Berrettini a SuperTennis: Contento dell'accoglienza a Cagliari. Cobolli? Un animo speciale; Challenger Cagliari, Berrettini: Navone è un signor giocatore. Solo Sinner rispetta sempre i pronostici; Sonego cade a Cagliari nel derby con Bellucci, Cinà si arrende a Cerundolo. Torna a vincere Arnaldi. Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi approda in semifinale dopo tre ore di battagliaMatteo Arnaldi lotta per 3 ore e piega al tiebreak del terzo set il lusitano Nuno Borges, testa di serie numero 3 del Challenger di Cagliari 2026 di ... oasport.it LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: avanti annullando match point Arnaldi, ora Cadenasso e poi il romano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! oasport.it CAGLIARI: ARNALDI IN SEMIFINALE Matteo Arnaldi batte Borges per 6-3 6-7 7-6 e vola in semifinale al Challenger 175 di Cagliari! Forza (Matteo Arnaldi, Ig) #arnaldi #cagliari #tennis - facebook.com facebook Challenger Cagliari, Berrettini: "Navone è un signor giocatore. Solo Sinner rispetta sempre i pronostici" x.com