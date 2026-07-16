Mattarella riceve Nordio | La grazia spetta solo al presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica ha ricevuto il ministro della Giustizia al Quirinale. Durante l'incontro, Mattarella ha ribadito che la grazia può essere concessa esclusivamente dal capo dello Stato. Nessun altro ha autorità in materia. La discussione si è svolta a porte chiuse e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. La questione della grazia rimane un tema di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. È quanto scritto in una nota. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere piemontese, fanno notare fonti del Quirinale, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza della Cassazione sul caso Roggero e quindi il discorso sulla concessione o meno della grazia è assolutamente prematuro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: «Grazia spetta solo al presidente della Repubblica»

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