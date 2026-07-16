Il presidente della Repubblica ha incontrato il ministro della Giustizia al Quirinale. Durante l'incontro, Mattarella ha ricordato che la grazia può essere concessa esclusivamente dal Capo dello Stato. Nessun altro può decidere su questa misura. La conversazione si è concentrata su questo punto, senza ulteriori dettagli pubblici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ad altri argomenti trattati durante l'incontro.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. E’ quanto scritto in una nota. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere piemontese, fanno notare fonti del Quirinale, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza della Cassazione sul caso Roggero e quindi il discorso sulla concessione o meno della grazia è assolutamente prematuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella convoca Nordio e gli ricorda che la grazia la può concedere solo il presidente della Repubblica

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