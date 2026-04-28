La grazia del presidente della Repubblica è uno strumento previsto dalla legge italiana che permette di ottenere l’estinzione di un reato o di una pena. Può essere richiesta da chi ha subito una condanna o da chi rappresenta l'interessato, seguendo procedure specifiche stabilite dalla normativa. La richiesta può essere annullata o rigettata in determinati casi, e il procedimento prevede una serie di passaggi formali prima che la decisione venga presa.

Nel dibattito pubblico italiano, il tema della grazia torna periodicamente al centro dell’attenzione, spesso accompagnato da interrogativi e fraintendimenti. Ed ora sulla bocca dell’opinione pubblica, dopo lo scoppio del caso Minetti. Ebbene, si tratta di un istituto antico, ancora oggi pienamente attuale, che affonda le sue radici nella Costituzione e nel codice di procedura penale.Comprendere come funziona significa entrare nel cuore del rapporto tra giustizia, umanità e potere dello Stato. La grazia è, innanzitutto, un atto di clemenza individuale. Non cancella il reato, ma interviene sulla pena:può estinguerla del tutto, ridurla oppure sostituirla con una sanzione meno grave.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grazia del presidente della Repubblica: chi può chiederla e quando si può annullare

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