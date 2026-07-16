Massaro carica il Milan | Squadra ambiziosa in tutto ciò che fa

Da pianetamilan.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'evento di rinnovo tra il Milan e MSC Crociere, è intervenuto anche Daniele Massaro. Ha commentato che la squadra è ambiziosa in tutte le sue attività. Oltre a Abbiati, la presenza di Massaro ha sottolineato l'importanza storica del club e la continuità con i protagonisti del passato. L'evento si è svolto presso la sede del club, con la partecipazione di rappresentanti delle due realtà.

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Non solo Christian Abbiati. All'evento ufficiale per il rinnovo della partnership tra Milan e MSC Crociere a casa Milan, ha preso parola anche un altro pezzo di storia rossonera: Daniele Massaro. L'ex attaccante del Diavolo, oggi uomo immagine del brand Milan in giro per il mondo, ha voluto analizzare il percorso di crescita della società. Milan, Massaro: "Squadra ambiziosa in tutto". Per Massaro, l'accordo con il colosso delle crociere è la perfetta testimonianza del livello raggiunto dal club rossonero, un asset molto importante per sostenere tutti gli investimenti sportivi: > «Questo è un Milan ambizioso in tutto ciò che fa. Fuori dal campo, collaborazioni come quella con MSC Crociere sono fondamentali per continuare a crescere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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