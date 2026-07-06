È iniziata la campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2026-27. La società ha reso noto che la vendita è aperta e che i tifosi possono sottoscrivere gli abbonamenti per assistere alle partite allo stadio. La comunicazione riguarda tutte le categorie di posti disponibili. Non sono stati forniti dettagli sui prezzi o le modalità di acquisto.

Finalmente la nuova stagione rossonera è alle porte e con essa, ritorna anche la tanto attesa presenza allo stadio: Il Milan lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 202627. Il Club rossonero ha scelto di farlo con una colonna sonora particolarmente significativa: nel video di presentazione infatti si gioca con " L'Appuntamento" di Ornella Vanoni, artista milanese e milanista doc, che apre il video con la celebre strofa "ho sbagliato tante volte e lo so già.". Un messaggio che racconta il rapporto tra il Milan e i suoi tifosi con la consapevolezza che, nonostante le difficoltà, l'appuntamento tra il club e la propria gente non si spezzerà mai. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, al via la campagna abbonamenti rossonera: ecco tutto ciò che c'è da sapere

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