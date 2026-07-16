Una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera all’interno di un’abitazione di via Agello, a Mulazzano di Coriano. Secondo le prime informazioni, l’autore del gesto avrebbe aggredito la ex moglie, poi avrebbe chiamato i carabinieri. Sul luogo sono intervenuti i militari, che hanno trovato il corpo senza vita della donna. Sono in corso le indagini per chiarire le modalità dell’omicidio e le eventuali responsabilità.

L’ennesimo femminicidio scuote il Riminese. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio (foto), è stata uccisa nella serata di ieri all’interno di un’abitazione di via Agello, a Mulazzano di Coriano. Per l’ omicidio è stato fermato l’ex marito, Mario Bonifazi, 71 anni. Sarebbe stato lui stesso a telefonare al 112 confessando il delitto. Quando i carabinieri della stazione di Coriano, assieme ai militari della Compagnia di Riccione e agli investigatori del Nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini, sono arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo accanto al corpo senza vita della donna. Da quel momento l’abitazione è stata transennata e trasformata in una scena del crimine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massacra l’ex moglie. Poi chiama i carabinieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ORRORE A PIACENZA: UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE E POI CHIAMA I CARABINIERI. VENITE L'HO UCCISA

Notizie e thread social correlati

Chiama i carabinieri e ammette: "Ho ucciso mia moglie", poi fugge. In casa trovato il corpo della 56enneNel pomeriggio del 8 maggio, una donna di 56 anni è stata trovata priva di vita in una palazzina alla periferia di Piacenza.

Massacra di botte la moglie a Misterbianco, la donna in condizioni critiche: la figlia chiama il 112 e fa arrestare il padreUna donna è stata colpita ripetutamente dal marito in una casa nel rione Belsito di Misterbianco, nel Catanese.

Entra dalla finestra e massacra di botte l'ex moglie: terrore ai Castelli, arrestato 58enneHa rapinato e picchiato l'ex moglie. Un'aggressione brutale che si è consumata in un'abitazione nella zona dei Castelli Romani. Un attacco violento, con la donna aggredita e minacciata di morte, alla ... romatoday.it

Uccide l'ex moglie in ospedale a Lido di Camaiore e si toglie la vita, choc in struttura: InspiegabileL'80enne Franco Rossi ha accoltellato l'ex moglie Myria Dini ricoverata in ospedale. Poi il suicidio. La polizia indaga sul movente ... virgilio.it