Massacra l’ex moglie Poi chiama i carabinieri

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera all’interno di un’abitazione di via Agello, a Mulazzano di Coriano. Secondo le prime informazioni, l’autore del gesto avrebbe aggredito la ex moglie, poi avrebbe chiamato i carabinieri. Sul luogo sono intervenuti i militari, che hanno trovato il corpo senza vita della donna. Sono in corso le indagini per chiarire le modalità dell’omicidio e le eventuali responsabilità.

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L’ennesimo femminicidio scuote il Riminese. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio (foto), è stata uccisa nella serata di ieri all’interno di un’abitazione di via Agello, a Mulazzano di Coriano. Per l’ omicidio è stato fermato l’ex marito, Mario Bonifazi, 71 anni. Sarebbe stato lui stesso a telefonare al 112 confessando il delitto. Quando i carabinieri della stazione di Coriano, assieme ai militari della Compagnia di Riccione e agli investigatori del Nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini, sono arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo accanto al corpo senza vita della donna. Da quel momento l’abitazione è stata transennata e trasformata in una scena del crimine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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