Chiama i carabinieri e ammette | Ho ucciso mia moglie poi fugge In casa trovato il corpo della 56enne

Nel pomeriggio del 8 maggio, una donna di 56 anni è stata trovata priva di vita in una palazzina alla periferia di Piacenza. Poco dopo, un uomo ha chiamato i carabinieri confessando di aver ucciso la moglie e si è poi dato alla fuga. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita in casa in una palazzina alla periferia di Piacenza nel pomeriggio di oggi, 8 maggio. Ad allertare le forze dell'ordine è stato il marito, che ha composto il numero unico d'emergenza affermando di aver ucciso la moglie. Il corpo della donna riverso.🔗 Leggi su Today.it

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