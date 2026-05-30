Una donna è stata colpita ripetutamente dal marito in una casa nel rione Belsito di Misterbianco, nel Catanese. La figlia, presente durante l'aggressione, ha chiamato il 112, portando all'arresto dell'uomo. La donna si trova in condizioni critiche.

Un’aggressione brutale e violenta in una casa del popoloso rione Belsito di Misterbianco, nel Catanese. E’ lo scenario in cui, la notte scorsa, si è consumato un tentato femminicidio, con la vittima in condizioni di salute definite «critiche» dai medici. A chiedere aiuto al 112, nella notte, pregando di intervenire subito, è stata una delle figlia della coppia, dopo aver visto la madre per terra con una ferita alla testa. L’operatore della centrale operativa dei carabinieri, valutando la situazione, ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all’arrivo dei soccorsi, nel tentativo di evitare ulteriori conseguenze e di rassicurare la ragazza, fortemente scossa dall’accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Massacra di botte la moglie a Misterbianco, la donna in condizioni critiche: la figlia chiama il 112 e fa arrestare il padre

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