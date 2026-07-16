Mash esperti a confronto su importanza diagnosi per patologia epatica sottovalutata
Gli esperti hanno discusso dell'importanza della diagnosi precoce della Mash, una patologia epatica spesso sottovalutata. Si stima che, entro il 2040, l'impatto economico di questa condizione in Italia possa raggiungere i 3 miliardi di euro. La discussione ha evidenziato la necessità di migliorare i metodi di individuazione e diagnosi per affrontare questa patologia.
Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - È stimato in 3 miliardi di euro l'impatto economico della Mash (steatoepatite associata a disfunzione metabolica) in Italia entro il 2040. La patologia epatica cronica, grave e progressiva, rappresenta già oggi la seconda causa di trapianto di fegato nel Paese, ma resta ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio su questo tema e fare il punto sull'impatto economico, clinico e sociale della malattia, Madrigal Pharmaceuticals Italy ha promosso oggi a Milano il media tutorial 'Mash: conoscere per agire. Il ruolo della corretta diagnosi in una patologia epatica silenziosa e sottovalutata'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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