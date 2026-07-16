Gli esperti hanno discusso dell'importanza della diagnosi precoce della Mash, una patologia epatica spesso sottovalutata. Si stima che, entro il 2040, l'impatto economico di questa condizione in Italia possa raggiungere i 3 miliardi di euro. La discussione ha evidenziato la necessità di migliorare i metodi di individuazione e diagnosi per affrontare questa patologia.

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - È stimato in 3 miliardi di euro l'impatto economico della Mash (steatoepatite associata a disfunzione metabolica) in Italia entro il 2040. La patologia epatica cronica, grave e progressiva, rappresenta già oggi la seconda causa di trapianto di fegato nel Paese, ma resta ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio su questo tema e fare il punto sull'impatto economico, clinico e sociale della malattia, Madrigal Pharmaceuticals Italy ha promosso oggi a Milano il media tutorial 'Mash: conoscere per agire. Il ruolo della corretta diagnosi in una patologia epatica silenziosa e sottovalutata'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mash, esperti a confronto su importanza diagnosi per patologia epatica sottovalutata

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