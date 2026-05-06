Celiachia esperti a confronto ad Agrigento | focus su diagnosi e nuove terapie

Sabato mattina, all’hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento, si terrà un convegno dedicato alla celiachia, con incontri tra esperti del settore. La giornata comincerà alle 9 e si concentrerà sulla diagnosi della malattia, oltre che sulle nuove terapie disponibili e sulla gestione clinica e nutrizionale. L’evento riunisce professionisti che discutono delle ultime novità nel campo, senza approfondire aspetti legali o di altro tipo.

L’hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento ospiterà sabato, a partire dalle ore 9, il convegno scientifico intitolato “Celiachia: dalla diagnosi alla gestione clinica e nutrizionale”. L'evento, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento sotto la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ristorazione e celiachia: esperti a confronto tra sfide e nuove opportunitàFare chiarezza su un tema sempre più centrale per il settore della ristorazione e trasformare un’esigenza in opportunità. A Napoli focus su legge obesità e nuove terapie, da domani Accademia Sicob 2026(Adnkronos) – Domani e dopodomani Napoli ospiterà l'Accademia Sicob 2026, percorso annuale di alta formazione dedicato ai medici impegnati nel... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Celiachia, esperti a confronto ad Agrigento: focus su diagnosi e nuove terapie; Celiachia, cresce l’allerta: esperti a confronto; Giovani travolti su un monopattino, 50enne si presenta in caserma: denunciato. Celiachia, cresce l’allerta: esperti siciliani a confronto ad AgrigentoIl convegno, a cura di Omceo Agrigento, riunisce specialisti per fare chiarezza su diagnosi, terapia e rischi delle diete gluten free non mediche ... grandangoloagrigento.it Celiachia, confronto con gli specialisti a Cuneo per imparare a gestire la malattiaSi terrà mercoledì 7 marzo, dalle ore 15 alle 17, l’incontro Vivere la Celiachia?… si impara!. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.), vedrà i pazienti confrontarsi con ... quotidianosanita.it «La mia esperienza con la celiachia dura da 37 anni e nasce in un’epoca, alla fine degli anni Ottanta, in cui le conoscenze erano limitate. Solo grazie all’intuizione di un medico, che ipotizzò un problema di malassorbimento, i miei genitori arrivarono al Gaslini - facebook.com facebook