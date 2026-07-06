Sono stati segnalati casi di vulvodinia, una patologia che provoca bruciore, prurito, dolore persistente e ipersensibilità nella zona della vulva. Si stima che circa 5 milioni di donne in Italia siano affette da questa condizione. Spesso, i sintomi vengono ignorati o considerati semplici fastidi o stress, senza un’adeguata diagnosi o trattamento.

Bruciore, prurito, dolore persistente e ipersensibilità nella zona della vulva. Sintomi che, secondo le stime, interessano circa 5 milioni di donne in Italia, ma che troppo spesso vengono sottovalutati o liquidati come stress o semplici fastidi passeggeri. La campagna ‘ Non è mica un segreto, è vulvodinia’, promossa dall’Associazione italiana vulvodinia (Aiv), punta ad accendere i riflettori su una patologia cronica ancora poco conosciuta e spesso minimizzata. La campagna sulla vulvodinia. A dare volto all’iniziativa è l’attrice Carolina de’ Castiglioni, nota sui social per il personaggio della ‘sciura’ milanese, protagonista della web serie in cinque episodi ‘My vajayjay is on fire!’, che racconta con ironia le difficoltà quotidiane di chi convive con la vulvodinia e, soprattutto, l’incomprensione che accompagna la malattia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vulvodinia, patologia sottovalutata che colpisce 5 milioni di donne

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