Martina Colombari festeggia 51 anni a Londra | la scelta del compleanno racconta la serenità ritrovata dopo anni difficili

Da screenworld.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martina Colombari ha compiuto 51 anni il 10 luglio 2026 a Londra, dove si trova in questi giorni per seguire il torneo di Wimbledon. La decisione di festeggiare lontano dall’Italia riflette una fase di serenità dopo periodi difficili.

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Martina Colombari ha scelto di festeggiare i cinquantuno anni lontano dall’Italia, nel cuore di una delle città più affascinanti d’Europa. il 10 luglio 2026 a Londra, dove in questi giorni è impegnata a seguire il prestigioso torneo di Wimbledon. Un compleanno vissuto con discrezione, tra lavoro, affetti e una riflessione personale che ha colpito migliaia di follower. La giornata è iniziata con una sorpresa speciale, visto che al risveglio l’attrice ed ex Miss Italia si è concessa una colazione curata nei minimi dettagli, con dolci assortiti, fragole ricoperte di cioccolato e un piatto decorato con la scritta “Happy Birthday”. Un momento condiviso attraverso alcune immagini pubblicate sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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