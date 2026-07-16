Martina Colombari festeggia 51 anni a Londra | la scelta del compleanno racconta la serenità ritrovata dopo anni difficili

Martina Colombari ha scelto di festeggiare i cinquantuno anni lontano dall’Italia, nel cuore di una delle città più affascinanti d’Europa. il 10 luglio 2026 a Londra, dove in questi giorni è impegnata a seguire il prestigioso torneo di Wimbledon. Un compleanno vissuto con discrezione, tra lavoro, affetti e una riflessione personale che ha colpito migliaia di follower. La giornata è iniziata con una sorpresa speciale, visto che al risveglio l’attrice ed ex Miss Italia si è concessa una colazione curata nei minimi dettagli, con dolci assortiti, fragole ricoperte di cioccolato e un piatto decorato con la scritta “Happy Birthday”. Un momento condiviso attraverso alcune immagini pubblicate sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Martina Colombari, 51 anni a Londra: due torte e la riflessione sul tempo

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