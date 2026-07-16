Martina Colombari festeggia 51 anni a Londra | la scelta del compleanno racconta la serenità ritrovata dopo anni difficili
Martina Colombari ha compiuto 51 anni il 10 luglio 2026 a Londra, dove si trova in questi giorni per seguire il torneo di Wimbledon. La decisione di festeggiare lontano dall’Italia riflette una fase di serenità dopo periodi difficili.
Martina Colombari ha scelto di festeggiare i cinquantuno anni lontano dall’Italia, nel cuore di una delle città più affascinanti d’Europa. il 10 luglio 2026 a Londra, dove in questi giorni è impegnata a seguire il prestigioso torneo di Wimbledon. Un compleanno vissuto con discrezione, tra lavoro, affetti e una riflessione personale che ha colpito migliaia di follower. La giornata è iniziata con una sorpresa speciale, visto che al risveglio l’attrice ed ex Miss Italia si è concessa una colazione curata nei minimi dettagli, con dolci assortiti, fragole ricoperte di cioccolato e un piatto decorato con la scritta “Happy Birthday”. Un momento condiviso attraverso alcune immagini pubblicate sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Martina Colombari, 51 anni a Londra: due torte e la riflessione sul tempo
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Martina Colombari compie 51 anni e festeggia a Wimbledon: "Possiamo sapere come siamo oggi con i nostri ieri"
Martina Colombari, 51 anni di bellezza autentica tra riscoperta e consapevolezzaMartina Colombari ha compiuto 51 anni e ha festeggiato con una torta al cioccolato e un pensiero personale.
Temi più discussi: Martina Colombari festeggia 51 anni a Londra: sorpresa al mattino, cena esclusiva e riflessioni sul passato; Martina Colombari compie 51 anni e festeggia a Wimbledon: Possiamo sapere come siamo oggi con i nostri ieri; Martina Colombari festeggia 51 anni all’estero: foto; Martina Colombari compie 51 anni e festeggia a Wimbledon: Possiamo sapere come siamo oggi con i nostri ieri.
Martina Colombari compie 51 anni e festeggia a Wimbledon: Possiamo sapere come siamo oggi con i nostri ieri x.com
Per diventare grandi bisogna spostarsi da dentro a fuori, da protezione a esplorazione, da dipendenza ad autonomia. Martina Colombari ha spento 51 candeline e ha condiviso sui social qualche scatto della giornata, trascorsa lontano dall’Italia perché impe facebook
Martina Colombari festeggia 51 anni all’estero: fotoL'attrice ed ex Miss Italia si è ritrovata all'estero nel giorno del suo 51esimo compleanno. E' stata festeggiata non con uno ma con ben due ... gossip.it
Martina Colombari festeggia 51 anni a Londra: sorpresa al mattino, cena esclusiva e riflessioni sul passatoCinquantun anni e non sentirli. Martina Colombari si mostra raggiante e in forma il giorno dopo il suo compleanno, celebrato il 10 luglio ... msn.com