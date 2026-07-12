Martina Colombari ha compiuto 51 anni e ha festeggiato con una torta al cioccolato e un pensiero personale. La celebrazione è avvenuta in modo semplice, senza eventi pubblici o grandi annunci. La protagonista ha condiviso sui social un messaggio di riflessione, sottolineando il valore dei momenti autentici e della consapevolezza. La festa si è svolta senza dettagli su ospiti o altre iniziative.

Una candelina, una torta al cioccolato e un pensiero che vale più di mille auguri. Martina Colombari ha festeggiato ieri i suoi 51 anni con la semplicità che la contraddistingue. Foto in un ristorante, abito nero scintillante, sorriso aperto. E sotto, un messaggio che ha fatto subito il giro del web: “Per diventare GRANDI bisogna spostarsi da dentro a fuori, da protezione a esplorazione, da dipendenza ad autonomia. Perché non siamo più quelli di ieri, non sappiamo come saremo domani, ma possiamo sapere come siamo oggi con i nostri ieri. E sono 51!”, scrive sui social. Da Riccione al mondo: Miss Italia 1991 È impossibile parlare di Martina e non tornare a quel settembre del 1991. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Martina Colombari, 51 anni di bellezza autentica tra riscoperta e consapevolezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

''Sono un po rigida e fredda, ma è uninsicurezza'' Martina Colombari si commuove dalla Balivo

Notizie e thread social correlati

Martina Colombari, romantica dedica a Billy Costacurta per i 22 anni di matrimonioMartina Colombari ha pubblicato una dedica romantica per i 22 anni di matrimonio con Billy Costacurta.

Il segreto sul matrimonio di Martina Colombari dopo 22 anniDopo 22 anni di matrimonio, si conoscono pochi dettagli sulla vita privata di Martina Colombari.

Argomenti più discussi: Martina Colombari compie 51 anni. La festa in un ristorante di Londra e la sorpresa al risveglio: Non sono più quella di ieri; Martina Colombari festeggia 51 anni a Londra: sorpresa al mattino, cena esclusiva e riflessioni sul passato.

Martina Colombari compie 51 anni. La festa in un ristorante di Londra e la sorpresa al risveglio: Non sono più quella di ieriCinquantun anni e non sentirli. Martina Colombari si mostra raggiante e nel pieno delle sue forze il giorno dopo il suo compleanno, celebrato il 10 ... msn.com

Martina Colombari festeggia 51 anni a Londra: sorpresa al mattino, cena esclusiva e riflessioni sul passatoCinquantun anni e non sentirli. Martina Colombari si mostra raggiante e in forma il giorno dopo il suo compleanno, celebrato il 10 luglio ... msn.com