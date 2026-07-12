Martina Colombari ha celebrato i suoi 51 anni a Londra, dove si trova per seguire Wimbledon, e ha condiviso su Instagram alcuni momenti della giornata speciale, festeggiata addirittura con due torte. Un compleanno lontano dall’Italia, ma pieno di attenzioni e messaggi affettuosi. Il compleanno di Martina Colombari a Londra durante Wimbledon L’attrice ed ex Miss Italia, vincitrice del concorso nel 1991 a soli 16 anni, ha compiuto gli anni venerdì 10 luglio 2026. Per l’occasione ha spento le candeline nella capitale britannica, tra un momento di festa di giorno e un secondo brindisi serale. Sui social ha pubblicato uno scatto nello spazio Lavazza allestito per Wimbledon, dove posa davanti a un dolce con una candelina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Martina Colombari compie 51 anni e festeggia a Wimbledon: "Possiamo sapere come siamo oggi con i nostri ieri"

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