Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 nove mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria si è costituito, secondo quanto apprende LaPresse, nel carcere di Fossano. Salvini: “Non è giustizia, l’intero centrodestra chieda la grazia”. “ Conto che la giustizia sia giustizia con la ‘g’ maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne, che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e sua figlia da dei rapinatori. Quindi, quella per me non è giustizia e conto che l’intero centrodestra si faccia promotore della richiesta di grazia per Mario Roggero perché, dopo una vita di lavoro, passare anni in carcere a 72 anni, dopo essere stato aggredito e rapinato, non penso sia giusto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Roggero si è costituito in carcere

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L'ultimo video di MARIO ROGGERO prima di entrare in CARCERE

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Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere di Grinzane Cavour, 72 anni, era stato riconosciuto colpevole di avere ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo do x.com

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