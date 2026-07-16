Mario Roggero si è costituito in carcere

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Corte di Cassazione per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito in carcere. Secondo quanto appreso, l’uomo si trova ora nel carcere di Fossano.

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Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 nove mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria si è costituito, secondo quanto apprende LaPresse, nel carcere di Fossano. Salvini: “Non è giustizia, l’intero centrodestra chieda la grazia”. “ Conto che la giustizia sia giustizia con la ‘g’ maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne, che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e sua figlia da dei rapinatori. Quindi, quella per me non è giustizia e conto che l’intero centrodestra si faccia promotore della richiesta di grazia per Mario Roggero perché, dopo una vita di lavoro, passare anni in carcere a 72 anni, dopo essere stato aggredito e rapinato, non penso sia giusto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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L'ultimo video di MARIO ROGGERO prima di entrare in CARCERE

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