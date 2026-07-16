Mario Roggero si è costituito in carcere
Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Corte di Cassazione per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito in carcere. Secondo quanto appreso, l’uomo si trova ora nel carcere di Fossano.
Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 nove mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria si è costituito, secondo quanto apprende LaPresse, nel carcere di Fossano. Salvini: “Non è giustizia, l’intero centrodestra chieda la grazia”. “ Conto che la giustizia sia giustizia con la ‘g’ maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne, che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e sua figlia da dei rapinatori. Quindi, quella per me non è giustizia e conto che l’intero centrodestra si faccia promotore della richiesta di grazia per Mario Roggero perché, dopo una vita di lavoro, passare anni in carcere a 72 anni, dopo essere stato aggredito e rapinato, non penso sia giusto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
L'ultimo video di MARIO ROGGERO prima di entrare in CARCERE
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