Mario Roggero entra in carcere dopo la condanna definitiva | È finita per me è un ergastolo

Da thesocialpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. La sentenza riguarda l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio avvenuto il 28 aprile 2021. Roggero si trova ora in carcere e ha commentato che la condanna equivale a un ergastolo.

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È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio avvenuto il 28 aprile 2021. La decisione è stata presa dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, rendendo così irrevocabile la sentenza emessa nei precedenti gradi di giudizio. Con il rigetto del ricorso si chiude definitivamente uno dei casi di cronaca giudiziaria più discussi degli ultimi anni, che aveva riacceso il dibattito sul tema della legittima difesa e dei limiti entro cui può essere invocata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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E' FINITA. MARIO ROGGERO CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA A 15 ANNI, IL SUO ULTIMO MESSAGGIO

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