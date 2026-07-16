Il ministro della Giustizia ha avviato un’istruttoria per valutare la concessione della grazia a un gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione dalla Corte di Cassazione. La decisione arriva poche ore dopo la sentenza di condanna. La procedura riguarda un caso di reato legato alla sua attività. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma il procedimento è in corso.

Il caso di Mario Roggero entra in una nuova fase. A poche ore dalla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione inflitta dalla Corte di Cassazione al gioielliere di Grinzane Cavour, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria finalizzata all’eventuale concessione della grazia. Una decisione che arriva mentre il centrodestra compatta le proprie posizioni per chiedere un intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’iniziativa del Guardasigilli si affianca alla mobilitazione politica seguita alla sentenza, che ha suscitato un acceso dibattito nell’opinione pubblica e numerose prese di posizione da parte dei principali esponenti della maggioranza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mario Roggero, interviene il ministro Nordio: ora si torna a sperare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ministro Nordio avvia l'istruttoria per la concessione della grazia a Mario RoggeroLa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere Mario Roggero.

Mario Roggero non si è costituito. Il fratello: “Attende ordine di carcerazione”. Nordio avvia l’iter per la grazia al gioielliereMario Roggero non si è ancora costituito, aspettando l’ufficializzazione della richiesta di carcerazione.

Temi più discussi: Gioielliere che uccide i rapinatori, Fontana: Sosterrò la richiesta della grazia: vittima traumatizzata trasformata in colpevole; Processo a Mario Roggero: la Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione; Legittima difesa, cosa cambia con il nuovo ddl sicurezza: il caso Mario Roggero rivisto oggi; Salvini interviene sul caso Roggero alla vigilia della sentenza in Cassazione: Forza Mario!.

Salvini interviene sul caso Roggero alla vigilia della sentenza in Cassazione: Forza Mario! x.com

Mario Roggero (il gioielliere che ha sparato ai due ladri) merita la condanna che ha ricevuto reddit

Mario Roggero non si è costituito. Il fratello: Attende ordine di carcerazione. Nordio avvia l’iter per la grazia al gioielliereIl gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un complice che fuggivano dopo aver assaltato il suo negozio ... quotidiano.net

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'Quattordici anni e nove mesi, come aveva già stabilito la Corte d'Appello. Diventa definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che ... ansa.it