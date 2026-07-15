Il 15 luglio 2026 è stata confermata in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per un gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto nel suo negozio. L’episodio si è verificato il 28 aprile 2021 in una località della provincia di Cuneo. La sentenza definitiva segue una serie di processi e appelli che hanno confermato la responsabilità dell’uomo per i fatti avvenuti quella mattina.

Roma, 15 luglio 2026 – È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. La decisione dei giudici è arrivata nel pomeriggio al termine della camera di consiglio. Come richiesto dalla Procura generale, è stata quindi confermata la sentenza d'appello che aveva condannato il gioielliere a 14 e 9 mesi di reclusione. ... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere, cosa è successo quel giorno

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