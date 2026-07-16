Dopo la condanna definitiva, il pubblico ha assistito a un'ondata di sostegno nei confronti di Mario Roggero, con messaggi di solidarietà arrivati anche da personaggi noti. Tra i messaggi più pubblicizzati ci sono quelli di Giulia Salemi e altri influencer. Nel frattempo, sul web si registrano opinioni contrastanti, con alcuni utenti che criticano la posizione dei sostenitori. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna del gioielliere.

La condanna definitiva a carico di Mario Roggero ha riacceso un dibattito che da anni divide l’opinione pubblica. La vicenda del gioielliere piemontese, protagonista nel 2021 di una drammatica rapina finita nel sangue, continua infatti a suscitare reazioni contrastanti tra chi ritiene eccessiva la pena inflitta e chi, invece, richiama il principio della legittima difesa nei limiti previsti dalla legge. Dopo la decisione della Cassazione, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della politica hanno scelto di esporsi pubblicamente, manifestando la propria vicinanza all’uomo e alimentando ulteriormente il confronto sui social. Mario Roggero, la sentenza lo condanna: riassunto della sua storia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Mario Roggero, dopo la sentenza molti vip lo difendono: i messaggi di Giulia Salemi e non solo, il web si spacca in due

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Sit-in di Futuro Nazionale in Cassazione in solidarietà con il gioielliere che uccise rapinatori

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Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Un passaggio del video postato ieri dopo la sentenza x.com

Come diamine fa certa gente a stare dalla parte di Mario Roggero? reddit

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